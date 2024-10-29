В ВСУ планируют мобилизовать еще 160 тыс. человек — секретарь СНБО

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины намерены призвать в вооруженные силы еще 160 тыс. человек. Об этом заявил в Верховной раде секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко.

«Всего в силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще 160 тысяч человек. Это даст возможность укомплектовать части до 85%», — цитирует секретаря Совбеза депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).