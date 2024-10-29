Глава Верховного суда Украины заявил о росте числа случаев дезертирства из ВСУ

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительное увеличение случаев самовольного оставления части наблюдается в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко, назвав ситуацию угрожающей.

«Мы еще не анализировали, цифры назвать не могу, но есть значительная тенденция к увеличению самовольного оставления воинских частей», — цитирует его агентство Укринформ. При этом он уточнил, что речь также идет о дезертирстве и неисполнении приказов.

На вопрос журналистов о том, является ли ситуация угрожающей, глава суда дал утвердительный ответ.