РФ не вмешивается в «европейские разборки», но ей больше нравится линия Орбана — Песков
15:00 30.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Европы, но ей больше импонирует линия, которую проводит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова венгерского премьера о том, что в Брюсселе созрел заговор против его страны с целью смены правительства.
«Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутренние европейские дела», — сказал представитель Кремля. При этом Песков заметил: «Нам, безусловно, гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, чем достаточно недальновидная и местами противоречивая линия главы европейской дипломатии, это действительно так». «Но мы, конечно, совершенно не собираемся вмешиваться во внутриевропейские все эти разборки», — подчеркнул он.
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