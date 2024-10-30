РФ не вмешивается в «европейские разборки», но ей больше нравится линия Орбана — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Европы, но ей больше импонирует линия, которую проводит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова венгерского премьера о том, что в Брюсселе созрел заговор против его страны с целью смены правительства.

«Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутренние европейские дела», — сказал представитель Кремля. При этом Песков заметил: «Нам, безусловно, гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, чем достаточно недальновидная и местами противоречивая линия главы европейской дипломатии, это действительно так». «Но мы, конечно, совершенно не собираемся вмешиваться во внутриевропейские все эти разборки», — подчеркнул он.