Инфраструктура порта Бердянска получила повреждения после атаки ВСУ на город

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфраструктура морского торгового порта в Бердянске получила повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Всего по Бердянску зафиксировано десять атак БПЛА: семь обстрелов по городскому порту, три — по жилому сектору. Разрушения получила инфраструктура порта, частное домовладение и цветочный магазин», — написал он.