Инфраструктура порта Бердянска получила повреждения после атаки ВСУ на город
12:05 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инфраструктура морского торгового порта в Бердянске получила повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Всего по Бердянску зафиксировано десять атак БПЛА: семь обстрелов по городскому порту, три — по жилому сектору. Разрушения получила инфраструктура порта, частное домовладение и цветочный магазин», — написал он.
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