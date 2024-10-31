Кремль не участвует в дискуссии о запрете хиджабов в школах — Песков
14:00 31.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о хиджабах в школах находится в компетенции региональных властей, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Каждый регион реализует свои полномочия, мы в этой дискуссии не принимаем участие», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг запрета на ношение религиозной одежды в школах во Владимирской области и критику этого решения со стороны властей Чечни.
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