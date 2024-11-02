Процессы обмена пленными между РФ и Украиной «проходят крайне тяжело и медленно» - Москалькова
18:35 02.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала Украину вернуться к конструктивному диалогу по вопросу обмена пленными, так как из-за его политизации с украинской стороны процесс идет крайне тяжело. Об этом омбудсмен написала в своем телеграм-канале.
«Ввиду политизации вопроса украинской стороной процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно. <…> Считаем необходимым вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными», — заявила Москалькова.
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