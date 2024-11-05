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НОВОСТИ

За ночь уничтожены шесть украинских БПЛА над Брянской областью — МО РФ

09:00 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь шесть украинских БПЛА над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — сказали в Минобороны РФ.

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