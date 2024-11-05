В Турции налоги, сборы и штрафы увеличатся в 2025 году примерно на 40%

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд налогов, сборов и штрафов в Турции увеличится более чем на 40% в 2025 году, и это коснется многих существенных для граждан сфер. Как сообщает газета Hurriyet, базой для увеличения налогов является ставка переоценки, основанная на индексе внутренних цен производителей.

Этот индекс является одним из основных маркеров инфляции и составил по состоянию на октябрь текущего года 43,93%, как сообщила госстатистика Турции. Именно этот показатель берется за базу при переоценке сумм налогов и сборов на будущий год.

В среднем на 40% увеличатся сборы за оформление паспортов, водительских удостоверений. За паспорт на три года, необходимый гражданину для выездов за границу, придется заплатить $235 вместо $163, за права категории Б — $218 вместо $151. Увеличится стоимость так называемой выездной визы для граждан Турции, она вырастет с примерно $15 до $21.

Существенно подорожает легализация в Турции купленного за ее пределами мобильного телефона. За регистрацию каждого номера IMEI придется заплатить около $1 340. Сейчас этот сбор составляет около $930. Без регистрации телефон через четыре месяца после первой активации в местных сотовых сетях блокируется навсегда для работы с SIM-картами турецких операторов.

Увеличатся штрафы за нарушения ПДД. Проезд на красный сигнал светофора обойдется водителю в $64 вместо $44. За превышение скорости на 10-30 км/ч нужно будет отдать такую же сумму. Вырастет в соответствии со ставкой переоценки и ежегодный транспортный налог на все виды автотранспорта.