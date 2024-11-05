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Маск назвал ложью слова Харрис о том, что военных США нет в зарубежных военных конфликтах

11:00 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск назвал «наглой ложью» слова вице-президента Соединенных Штатов и кандидата на высший государственный пост от Демократической партии Камалы Харрис о том, что ни одного военнослужащего США нет в зоне боевых действий за рубежом.

«Вице-президент обладает информацией о всех военных, находящихся в зоне боевых действий, как официально, так и неофициально. Ее слова были наглой, абсолютно нелепой и откровенной ложью», — сказал миллиардер в интервью американскому телеведущему Джо Рогану.

Ранее Харрис утверждала, что на сегодняшний день «впервые в истории США» нет ни одного действующего военнослужащего американских вооруженных сил, который бы находился в зоне зарубежных военных конфликтов.

США располагают сетью из 1 тыс. военных баз, охватывающей весь мир. В более чем 80 странах находятся по меньшей мере 170 тыс. американских военных. Больше всего военнослужащих США дислоцировано в Японии, ФРГ и Республике Корея. По данным Пентагона, в зоне активных боевых действий — в Сирии и Ираке — размещены 1 тыс. и 2,5 тыс. американских военных соответственно. В Сирии американский военный контингент находится незаконно и оккупирует часть территории республики.

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