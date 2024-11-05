Первый в мире спутник из дерева запустили в космос в рамках миссии SpaceX — Reuters

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Построенный в Японии первый в мире спутник из дерева был запущен в космос в рамках миссии американской компании Space X. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, деревянный спутник LignoSat, разработанный в Киотском университете, будет доставлен на Международную космическую станцию (МКС) и выпущен на орбиту на высоте около 400 км над Землей. Агентство отмечает, что целью этой миссии станет «демонстрация космического потенциала возобновляемых материалов». «При помощи древесины — материала, который мы можем производить самостоятельно — мы будем способны строить дома, жить и работать в космосе вечно», — поясняет астронавт и исследователь Киотского университета Такао Дои. В течение ближайших 50 лет он и его команда также планируют начать высадку деревьев и строительство деревянных домов на Луне и Марсе.

По оценкам профессора Киотского университета Коджи Мурата, дерево должно проявить большую прочность в космосе, чем на Земле, из-за отсутствия негативного воздействия воды и кислорода. «В начале 1900-х годов самолеты делали из дерева. [Существование] деревянного спутника также должно быть возможно», — считает он. Такао Дои в свою очередь полагает, что в будущем «металлические спутники должны быть запрещены». В случае успеха миссии он намерен предложить SpaceX продолжить запуски деревянных спутников в космос.