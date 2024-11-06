Американцы вернули Трампа в Белый дом без всяких «но» и «если» — FT
14:00 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане США знали, на что идут, когда отдавали голоса за кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, и выбрали его без всяких «но» и «если». Такое мнение выразил обозреватель британской газеты Financial Times Эдвард Люс.
«Трамп — один из самых известных кандидатов в истории США, против которого ведется больше всего расследований. Один раз его могли избрать случайно, но во второй раз все уже знали, на что идут. Трамп — новый законный президент Соединенных Штатов», — написал он.
По мнению журналиста, многих американцев и в самом деле привлекает то, что предлагает республиканец, включая массовые депортации нелегальных мигрантов и сворачивание курса на глобализацию. Главным же недостатком кандидата от демократов Камалы Харрис, как пишет Люс, стало «отсутствие убедительного экономического курса». Он напомнил, что Харрис выглядела в лучшем случае «посредственно», когда речь заходила об экономике, поэтому изо всех сил старалась избегать этой темы.
«Все это перевесило какие-либо сомнения избирателей по поводу характера Трампа», — указал автор статьи. Он подчеркнул, что в этот раз соперникам Трампа «будет значительно труднее» обвинить иностранных игроков во вмешательстве в американские выборы. «Именно американцы вернули Трампа на пост президента без всякой видимой помощи», — пояснил Люс.
«Если республиканцы полностью возьмут под контроль Капитолийский холм (Конгресс США — прим. ТАСС), исполнительная власть Трампа будет практически не ограничена», — добавил обозреватель. Он подчеркнул, что Трамп в таком случае получит «мандат на то, чтобы перестроить США невообразимым образом», так что «сейсмические результаты американских выборов 2024 года» изменят ситуацию в стране бесповоротно. «Новое избрание Трампа станет экзистенциальной угрозой демократам. Это также поворотный момент для союзников США», — заключил Люс.
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