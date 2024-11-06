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Путин прогнозирует, что грузопоток по СМП к 2030 году превысит 100 млн тонн

17:00 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузопоток по Северному морскому пути будет только нарастать и к 2030 году превысит 100 млн тонн. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии спуска на воду универсального ледокола «Чукотка».

«В позапрошлом году перевозили по Северному морскому пути 34 млн тонн, в 2023 году — 36 млн тонн, в этом году будет 37,6 млн тонн, где-то около 38 млн тонн, а в 2030 году, уверен, будет более 100 млн тонн. Это большие планы, их реализация внесет существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России, сделает Северный морской путь очень привлекательным и для российских перевозчиков, и для наших партнеров за рубежом. Уверен, что Северный морской путь будет только набирать из года в год», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что это произойдет не только в связи с изменением климата, но и в связи с увеличением возможностей российского ледокольного флота.

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