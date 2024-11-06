Трамп уже подготовил ряд документов, в том числе отменяющих решения действующей администрации демократов - CNN
21:15 06.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй президентский срок кандидата от республиканцев Дональда Трампа будет разительно отличаться от первого, пишет телеканал CNN.
Как указывает CNN, на второй срок Трамп будет назначать на высокопоставленные должности людей, которые «намерены поддерживать экстремальные обещания, данные им в качестве кандидата [в президенты] без оглядки на нормы, традиции или закон». Помимо этого, республиканец привлечет к работе в правительстве юристов, которые смогут «найти правовые обоснования даже для его самых радикальных идей».
Телеканал отмечает, что Трамп уже подготовил ряд документов, в том числе отменяющих решения действующей администрации демократов, которые он намерен представить после своей инаугурации. В формировании новой администрации республиканец будет рассматривать преданность в качестве приоритетного качества.
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