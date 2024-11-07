Товарооборот между РФ и КНР вырос в январе — октябре на 2,8%, до $202,2 млрд

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем торгового оборота между Россией и Китаем в январе — октябре вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $202,2 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Экспорт из России в Китай за указанный период вырос на 1,1%, до $108,07 млрд. Поставки из КНР в РФ увеличились на 4,7%, до $94,14 млрд.