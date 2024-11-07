Беспилотный автомобиль «Газель Next» проехал уже 8 тысяч километров

17:17

Беспилотный коммерческий автомобиль на базе «Газель Next», эксплуатируемый на одном из крупнейших нефтяных месторождений в России, перевез уже 40 тыс. единиц грузов. Такие данные, как сообщает ТАСС, привел в своей презентации губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» в Нижнем Новгороде. Автомобиль сам идентифицирует пешеходов и препятствия, его суммарный пробег составляет 8 тыс. км.

Эксплуатация проходит на внутрипромысловых дорогах, сообщали ранее в Нижегородском государственном техническом университете им. Алексеева (НГТУ). За время работы автомобиль освоил более 20 различных маршрутов, уточнили в пресс-службе вуза. Контроль осуществляется оператором через специальное приложение, разработанное в НГТУ. «Данная работа по праву может считаться первым в России успешным проектом по реальной всесезонной эксплуатации беспилотного легкого коммерческого транспорта в северных климатических условиях», – подчеркнули в университете.

Напомним, автомобили «Газель» выпускаются на Горьковском автозаводе, политику постоянного обновления модельного ряда которого много лет назад заложил промышленник Олег Дерипаска. В настоящее время на предприятии совместно с ведущими техническими вузами страны идет разработка инновационных видов техники.