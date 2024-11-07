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НОВОСТИ

РФ все еще справляется с последствиями внешней политики СССР середины 1980-х — Путин

21:20 07.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия до сих пор вынуждена справляться с рядом трагических последствий внешней политики СССР середины 1980-х годов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая».

Он напомнил, что СССР в середине 80-х годов прошлого века выступил за прекращение идеологической конфронтации, преодоление наследия холодной войны и ее прекращение, а затем за преодоление тех барьеров, которые мешали единству мира и его всеобщему развитию. «Да, у нас сложное отношение к тому периоду, учитывая, во что вылился курс тогдашнего политического руководства страны. С некоторыми трагическими последствиями нам приходится справляться до сих пор», — отметил Путин.

НАТО является единственным оставшимся в мире блоком, который связан «обязаловкой», это откровенный анахронизм. Об этом также заявил Владимир Путин.

«В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой обязаловкой, жесткими идеологическими догмами и клише. Это Организация Североатлантического договора, которая, не прекращая экспансии на восток Европы, сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм», — сказал глава государства.

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