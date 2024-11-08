В плен за неделю сдались 47 военнослужащих ВСУ, сообщили в МО РФ
13:20 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
47 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
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