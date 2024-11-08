В плен за неделю сдались 47 военнослужащих ВСУ, сообщили в МО РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

47 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в течение недели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.