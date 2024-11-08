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НОВОСТИ

Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью

15:00 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Сегодня днем в небе Курской области уничтожена украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», — написал он.

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