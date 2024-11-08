Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Сегодня днем в небе Курской области уничтожена украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы», — написал он.