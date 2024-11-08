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Лидеры ЕС обсуждают, сможет ли сообщество продолжить помощь Киеву без США — Bloomberg

17:32 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите, который проходит 7–8 ноября в Будапеште, подняли вопрос о том, смогут ли они продолжить помощь Киеву, если США откажутся от нее. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, этот вопрос стал особенно острым после того, как республиканец Дональд Трамп одержал победу на прошедших 5 ноября президентских выборах в США. Как отметили собеседники агентства, в ЕС беспокоятся, что Трамп попытается «переложить бремя» помощи Украине на европейские страны. При этом, по их словам, главная проблема кроется не столько в деньгах, сколько в военных ресурсах, которые в основном поступают из США.

Ряд представителей ЕС полагает, что сообществу стоит подождать с какими бы то ни было выводами до инаугурации республиканца в январе 2025 года. Другие же утверждают, что Еврокомиссии уже сейчас необходимо заняться разработкой мер, которые примет ЕС в случае отказа США от поддержки Киева.

Как сообщает Bloomberg, Трамп уже провел разговоры с несколькими лидерами стран ЕС, в ходе которых, в частности, упомянул возможные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В одном из таких разговоров, по информации агентства, он дал понять, что «не сможет просто так надавить на Украину и заставить ее пойти на уступки» таким образом, что Киев не получит ничего взамен. Дальнейших деталей разговора агентство не привело.

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