Критиковавший вторжение в Курскую область генерал уволился из ВСУ по состоянию здоровья
19:20 08.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, критиковавший вторжение в Курскую область и предупреждавший об обрушении фронта украинских войск, уволился из армии по состоянию здоровья.
«Увольнение со службы стало самым трудным решением, которое я принимал в своей жизни. Прохожу необходимое лечение. <…> В конце концов, служба в войске всегда требует жертвовать здоровьем», — написал он в соцсети.
Ранее Марченко заявил, что фронт ВСУ рухнул под натиском российских сил из-за усталости личного состава и дефицита резервов. Также он выступил против вторжения украинских войск в Курскую область, отметив, что оно не имеет четкой цели, несмотря на применение там лучших резервов.
1 ноября депутат Рады Марьяна Безуглая информировала, что из рядов вооруженных сил после прохождения военно-врачебной комиссии уволился бывший командующий объединенными силами ВСУ генерал Юрий Содоль.
НОВОСТИ
- 20:02 08.11.2024
- В Подмосковье прошел первый российский форум «Культура. Традиции. Наследие»
- 20:00 08.11.2024
- Минсельхоз Франции ожидает снижения производства вина в стране на 23%
- 18:40 08.11.2024
- Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 ноября составили 2,535 трлн руб. — Минфин
- 18:00 08.11.2024
- Хуситы заявили о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по израильской авиабазе Неватим
- 17:32 08.11.2024
- Лидеры ЕС обсуждают, сможет ли сообщество продолжить помощь Киеву без США — Bloomberg
- 17:12 08.11.2024
- Российские войска перерезают трассу Запорожье — Курахово, сообщил Рогов
- 17:00 08.11.2024
- МВД РФ возбудило 4 тысячи уголовных дел в рамках операции «Нелегал»
- 16:32 08.11.2024
- Партия коммунистов Молдавии не признает Санду президентом и референдум о вступлении в ЕС
- 16:12 08.11.2024
- В России все больше оставшихся без надзора детей передают под опеку в семьи
- 16:00 08.11.2024
- Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ работает, инфляция замедляется- Новак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать