Критиковавший вторжение в Курскую область генерал уволился из ВСУ по состоянию здоровья

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, критиковавший вторжение в Курскую область и предупреждавший об обрушении фронта украинских войск, уволился из армии по состоянию здоровья.

«Увольнение со службы стало самым трудным решением, которое я принимал в своей жизни. Прохожу необходимое лечение. <…> В конце концов, служба в войске всегда требует жертвовать здоровьем», — написал он в соцсети.

Ранее Марченко заявил, что фронт ВСУ рухнул под натиском российских сил из-за усталости личного состава и дефицита резервов. Также он выступил против вторжения украинских войск в Курскую область, отметив, что оно не имеет четкой цели, несмотря на применение там лучших резервов.

1 ноября депутат Рады Марьяна Безуглая информировала, что из рядов вооруженных сил после прохождения военно-врачебной комиссии уволился бывший командующий объединенными силами ВСУ генерал Юрий Содоль.