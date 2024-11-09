Израиль нанес удары по военным заводам к юго-востоку от сирийского города Алеппо
08:40 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по военным предприятиям, расположенным к юго-востоку от города Алеппо на севере Сирии. Об этом сообщил вещающий из Дубая (ОАЭ) телеканал Al Hadath.
По его информации, сильные взрывы раздались в промышленной зоне Эс-Сафира, где находятся военные заводы и склады.
Сирийское агентство SANA подтвердило, что «причиной взрывов стала израильская агрессия». Другие подробности не приводятся.
НОВОСТИ
- 09:30 09.11.2024
- Трамп начал влиять на международные отношения еще до инаугурации — Bloomberg
- 09:00 09.11.2024
- Бои в Курской области бывают ужасными для ВСУ — WP
- 08:50 09.11.2024
- С начала года в сеть утекли более 600 млн записей о россиянах — Роскомнадзор
- 08:30 09.11.2024
- Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских БПЛА над регионами России
- 22:40 08.11.2024
- Украинский конфликт произошел из-за глупости Байдена — Сакс
- 22:00 08.11.2024
- Комплекс ПРО США в Польше будет введен в эксплуатацию на следующей неделе — глава МИД
- 21:27 08.11.2024
- Минюст США утверждает, что Иран готовил покушение на Трампа
- 20:40 08.11.2024
- Глава ЕК заявила, что ЕС получает много газа из РФ и его нужно заменить американским
- 20:02 08.11.2024
- В Москве прошел первый российский форум «Культура. Традиции. Наследие»
- 20:00 08.11.2024
- Минсельхоз Франции ожидает снижения производства вина в стране на 23%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать