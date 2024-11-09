Израиль нанес удары по военным заводам к юго-востоку от сирийского города Алеппо

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по военным предприятиям, расположенным к юго-востоку от города Алеппо на севере Сирии. Об этом сообщил вещающий из Дубая (ОАЭ) телеканал Al Hadath.

По его информации, сильные взрывы раздались в промышленной зоне Эс-Сафира, где находятся военные заводы и склады.

Сирийское агентство SANA подтвердило, что «причиной взрывов стала израильская агрессия». Другие подробности не приводятся.