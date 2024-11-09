РФ выйдет на добычу нефти в 540 млн т уже к 2030 г. и сохранит этот уровень до 2050 г. - Энергостратегия

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем добычи нефти в России может вырасти с 531 млн тонн в 2023 году до 540 млн тонн на пять лет раньше планов — уже в 2030 году — и сохраниться на этом уровне до 2050 года, говорится в тексте имеющейся в распоряжении ТАСС доработанной Энергостратегии-2050. По данным ТАСС, документ направлен в правительство РФ.

В первоначальном проекте стратегии, который также был в распоряжении ТАСС, предполагалось, что Россия, согласно целевому сценарию, выйдет на добычу нефти в 540 млн тонн к 2036 году. В проекте документа также рассматривались только два сценария развития российского ТЭК — целевой и инерционный. В обновленный вариант документа добавлены еще два сценария — стресс-сценарий и «технический потенциал».