Наталья Сергунина: Столичный цикл конкурсов «Дизайн-цех» за год объединил 360 специалистов

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В российской столице подведены итоги цикла конкурсов «Дизайн-цех» за 2024 год. Состязание проводилось в три потока, в нем участвовали 360 дизайнеров, художников, маркетологов и студентов профильных направлений вузов, разработавших сувенирную продукцию для музеев, парков и акции «Тотальный диктант». По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, проект позволяет молодым и опытным специалистам заявить о себе, отыскать единомышленников и заказчиков.

«В этом году число заявок выросло на 10 процентов по сравнению с 2023-м и достигло почти 860. Участники представили больше 100 идей», — сообщила заммэра.

Из каждого потока конкурса жюри отбирает по 120 человек, они объединяются в команды и создают дизайн сувенирной продукции для организаций-партнеров. Предложенные концепции оценивают по ряду показателей, таким как соответствие поставленной задаче, оригинальность и качество презентации. К примеру, к 20-летию акции «Тотальный диктант» дизайнеры разработали коллекцию с толстовками, футболками, кепками, обложками для паспорта и открытками. Парк Горького был заинтересован концепцией сувениров из переработанных материалов, включившую дождевики, панамы и аксессуары

Заключительный в нынешнем году конкурс состоялся в конце октября. В роли заказчиков выступали Музей космонавтики, Музей М.А. Булгакова, Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени Н.А. Островского, Государственный дворцово-парковый музей-заповедник «Останкино и Кусково» и Гжельский фарфоровый завод.