В Мали намерены расширить сотрудничество с Россией в сфере безопасности — глава МИД

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республика Мали довольна сотрудничеством с РФ в сфере безопасности и намерена его расширить. Об этом заявил ТАСС глава МИД Мали Абдулайе Диоп.

«Мы вполне довольны уровнем задействованности России в наших вопросах безопасности. Мы намерены не только продолжать, но и расширять это сотрудничество», — сказал министр на полях министерской конференции Форума «Россия — Африка».