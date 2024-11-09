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В Мали намерены расширить сотрудничество с Россией в сфере безопасности — глава МИД

18:00 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республика Мали довольна сотрудничеством с РФ в сфере безопасности и намерена его расширить. Об этом заявил ТАСС глава МИД Мали Абдулайе Диоп.

«Мы вполне довольны уровнем задействованности России в наших вопросах безопасности. Мы намерены не только продолжать, но и расширять это сотрудничество», — сказал министр на полях министерской конференции Форума «Россия — Африка».

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