Флаг России на автономерах станет обязательным уже до конца года, сообщил Хинштейн
19:30 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного номера станет обязательным, изменения в ГОСТ внесут до конца года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ — флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным», — написал он, заметив, что с таким предложением выступил один из подписчиков его канала, что стало поводом для обращения в ГУОБДД МВД России.
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