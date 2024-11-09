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НОВОСТИ

Флаг России на автономерах станет обязательным уже до конца года, сообщил Хинштейн

19:30 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного номера станет обязательным, изменения в ГОСТ внесут до конца года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ — флаг с российским триколором в правом нижнем углу автомобильного знака станет обязательным», — написал он, заметив, что с таким предложением выступил один из подписчиков его канала, что стало поводом для обращения в ГУОБДД МВД России.

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