Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями — МО РФ
09:00 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских БПЛА: 12 БПЛА — над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
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