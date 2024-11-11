Боррель признал, что не все в ЕС понимают, зачем тратить 122 млрд евро на Украину

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины, так как не все понимают, для чего тратить на нее 122 млрд евро. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Киеве.

«Не все в Европе понимают, почему мы должны тратить 122 миллиарда на Украину. Знаете, 122 миллиарда — это очень большие деньги! <…> Не все европейские граждане, также имеющие собственные потребности, это понимают», — сказал он в интервью украинскому изданию «Европейская правда».