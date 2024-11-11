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НОВОСТИ

Затраты на восстановление Курской области после вторжения ВСУ составят более 700 млрд руб.

20:00 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие затраты на восстановление пострадавших от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий Курской области превысят 700 млрд рублей. Об этом во время оперативного совещания заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Где шли боевые действия, либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации, мы говорим о том, что там нам нужно 118 млрд. С первых дней мы просчитываем, общие затраты на восстановление Курской области — более 700 млрд», — сказал он.

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