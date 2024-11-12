КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, который был подписан 19 июня в Пхеньяне. Об этом сообщило государственное радио «Голос Кореи».

Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын подписал соответствующий указ 11 ноября.