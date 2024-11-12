0
0
99
НОВОСТИ

КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ

09:05 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, который был подписан 19 июня в Пхеньяне. Об этом сообщило государственное радио «Голос Кореи».

Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын подписал соответствующий указ 11 ноября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 12.11.2024
Пять человек погибли в результате пожара в Ростовской области
0
55
09:00 12.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над регионами России
0
111
22:40 11.11.2024
Поставки газа РФ по трубе в Китай в 2024 г. превысят контрактные обязательства
0
790
22:00 11.11.2024
Киев готовит массированный удар по дамбе в Васильевке Запорожской области, заявил Рогов
0
829
21:20 11.11.2024
Глава Минфина Израиля анонсировал подготовку частичной аннексии Западного берега
0
857
20:40 11.11.2024
Иноагенты не смогут вывести за рубеж рубли с российских спецсчетов — Володин
0
902
20:00 11.11.2024
Затраты на восстановление Курской области после вторжения ВСУ составят более 700 млрд руб.
0
901
19:20 11.11.2024
Зеленский требует посадить политика, призвавшего к переговорам с РФ — депутат
0
1018
18:40 11.11.2024
Патрушев предупредил о возможных новых диверсиях со стороны англосаксов
0
990
18:00 11.11.2024
Киев под видом эвакуации харьковчан уничтожает села перед приходом ВС РФ — Ганчев
0
1019

Возврат к списку