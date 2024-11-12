«План победы» Зеленского составлялся с учетом прихода Трампа к власти — FT
12:05 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союзники Украины в Европе и США, в том числе высокопоставленные республиканцы, давали советы по формированию «плана победы», чтобы сотрудничество Украины и США продолжилось и в случае прихода Дональда Трампа к власти. Об этом заявила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По ее данным, в первом предложении идет речь о замене части американских войск в Европе украинскими формированиями после окончания конфликта. Второй пункт, предложенный украинской стороне сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, предполагает обмен природными ресурсами с западными партнерами.
По информации Financial Times, идея двух пунктов плана описывается как «кто угодно, только не Китай». Зеленский представил свой план Трампу в сентябре на встрече в Нью-Йорке. По данным газеты, Трамп «заинтересовался» этими двумя пунктами.
Зеленский еще в конце сентября отвез в США некий план завершения конфликта, так как в нем есть пункты, которые зависят от решения Вашингтона. Как поясняли в Киеве, суть идей Зеленского заключалась в том, чтобы усилить давление на Россию, в том числе посредством ударов дальнобойным оружием, и добиться начала переговоров по украинскому сценарию, то есть по так называемой формуле мира. Однако в Вашингтоне приняли план скептически, а Зеленский, по сути, признал, что покинул США, не увозя решение по ударам вглубь РФ западным оружием. После этого Зеленский активно навязывал «план победы» европейским партнерам, однако Киев не встретил той реакции, на которую рассчитывал.
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