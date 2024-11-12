Прокурор МУС отказался уйти в отставку на время расследования о неправомерном поведении
12:20 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, в отношении которого проводится расследование в связи с предполагаемым неправомерным поведением, заявил, что не уйдет в отставку на время следственных действий.
«Я приветствую возможность принять участие в этом процессе [расследования обвинений]», — приводит его слова агентство Associated Press. «Я продолжу выполнять все другие функции прокурора в соответствии с моим мандатом по делам, которыми занимается Международный уголовный суд», — добавил он.
11 ноября председатель Ассамблеи государств — участников Римского статута МУС Пяйви Каукоранта сообщила о проведении внешнего расследования в отношении Хана в связи с его предполагаемым неправомерным поведением. Как ранее уточняло агентство Reuters со ссылкой на источники, расследование против Хана связано с обвинениями в сексуальных домогательствах. По информации агентства, сам прокурор отверг обвинения, о чем было сообщено руководству суда, и попросил внутренний орган МУС провести расследование.
В документе, который был распространен между государствами — участниками Римского статута, Хану предлагалось сложить свои полномочия на время расследования. В начале ноября некоторые американские сенаторы призвали расследовать деятельность прокурора.
В мае Хан запросил ордера на арест трех лидеров палестинского радикального движения ХАМАС, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Все они обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
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