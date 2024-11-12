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НОВОСТИ

РФ, Иран и Турция осудили все военные удары Израиля в Сирии — совместное заявление

13:32 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия, Иран и Турция выступили с осуждением всех военных ударов Израиля в Сирии, сочли эти действия нарушающими международное право. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран по итогам 22-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

«Осудили все военные удары Израиля в Сирии. Сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, признали их дестабилизирующими и усугубляющими напряженность в регионе и призвали к прекращению этих атак», — указано в документе.

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