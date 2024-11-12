0
0
94
НОВОСТИ

ГД приняла закон о запрете усыновления детей гражданами стран, где разрешена смена пола

15:00 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении законопроект о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, в которых разрешена смена пола.

Речь идет о законопроекте, который внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в июле. Проект был принят в первом чтении 25 сентября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 12.11.2024
Госдума приняла закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри
0
46
15:12 12.11.2024
Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в Курской области — губернатор
0
94
14:32 12.11.2024
Почти 300 площадок для беспилотников появится в РФ
0
178
14:12 12.11.2024
Володин сообщил Путину, что лидеры всех фракций ГД поддержали его видение мироустройства
0
219
14:00 12.11.2024
Каллас в Европарламенте призвала заставить Китай заплатить за поддержку России
0
260
13:32 12.11.2024
РФ, Иран и Турция осудили все военные удары Израиля в Сирии — совместное заявление
0
290
13:20 12.11.2024
Иран призывает Трампа пересмотреть «политику максимального давления» на Тегеран — кабмин
0
276
13:05 12.11.2024
Войска РФ в случае прорыва обороны ВСУ у Красноармейска быстро достигнут Днепра — эксперт
0
343
13:00 12.11.2024
Оппозиция в Абхазии разблокировала мост через реку Кодор после переговоров с властями
0
278
12:32 12.11.2024
Поставка Киеву немецких ракет не изменит ход боевых действий — Медведев
0
320

Возврат к списку