ГД приняла закон о запрете усыновления детей гражданами стран, где разрешена смена пола

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении законопроект о запрете усыновления детей из РФ гражданами стран, в которых разрешена смена пола.

Речь идет о законопроекте, который внесла на рассмотрение палаты группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в июле. Проект был принят в первом чтении 25 сентября.