В ЦАР российские специалисты помогли освободить заложника из КНР

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные специалисты вызволили гражданина Китая, взятого в заложники в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщил ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

Как указали в СОМБ, гражданин КНР был похищен боевиками незаконного вооруженного формирования 3R в результате засады на автомобиль китайского предпринимателя, устроенной недалеко от Кунде на северо-западе ЦАР. Он был взят в заложники, а его машина сожжена.

«В результате военной операции, быстро организованной малийскими ВС и российскими союзниками, плененный гражданин Китая был спасен и доставлен в Белоко. Вооруженная группа, совершившая нападение, преследуется правительственными силами и будет уничтожена в ближайшее время», — сказал Иванов.