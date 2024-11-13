В ЦАР российские специалисты помогли освободить заложника из КНР
16:12 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные специалисты вызволили гражданина Китая, взятого в заложники в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщил ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
Как указали в СОМБ, гражданин КНР был похищен боевиками незаконного вооруженного формирования 3R в результате засады на автомобиль китайского предпринимателя, устроенной недалеко от Кунде на северо-западе ЦАР. Он был взят в заложники, а его машина сожжена.
«В результате военной операции, быстро организованной малийскими ВС и российскими союзниками, плененный гражданин Китая был спасен и доставлен в Белоко. Вооруженная группа, совершившая нападение, преследуется правительственными силами и будет уничтожена в ближайшее время», — сказал Иванов.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать