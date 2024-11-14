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Заболеваемость сахарным диабетом в РФ носит пандемический характер — эксперт Минздрава

09:32 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число больных сахарным диабетом в РФ за 20 лет выросло более чем в два раза, что говорит о пандемическом характере болезни. Об этом сообщила ТАСС директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.

«За последние двадцать лет численность пациентов с диагнозом „сахарный диабет“ в нашей стране выросла более чем в два раза, что свидетельствует о пандемическом характере развития заболевания. По последним данным „Федерального регистра сахарного диабета“, разработанного в НМИЦ эндокринологии, на середину 2024 г. с небольшим отклонением от государственной статистики [случаи сахарного диабета] расцениваются как реальная угроза народосбережению. Сахарный диабет — одно из самых инвалидизирующих заболеваний, вносящих решающий вклад в смертность населения, летальный исход 50% пациентов с сахарным диабетом случается по причине острых сердечно-сосудистых событий, таких как — инфаркты и инсульты», — рассказала Мокрышева.

Она добавила, что чаще всего сахарный диабет выявляется в Карелии, Ивановской и Кировской областях — более 5 тысяч заболевших на 100 тысяч жителей, в эпидемиологических лидерах по диабету также Архангельская и Курганская области. Но это показывает, что в этих регионах хорошо поставлена работа по выявлению и регистрации сахарного диабета.

А вот наименьшие показатели распространенности диабета зафиксированы в Тыве — 388 человек на 100 тысяч, Дагестане и Кабардино-Балкарии — 1 тысяча 320 заболевших на 100 тысяч населения.

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