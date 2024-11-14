Российские ученые обнаружили ранее неизвестную древнюю гробницу в 300 м от пирамиды Хеопса

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые из Института востоковедения Российской академии наук обнаружили в Египте, рядом со знаменитыми пирамидами, неизвестную ранее гробницу, возраст которой более 4 тыс. лет, сообщили ТАСС в учреждении.

«Российская экспедиция Института востоковедения РАН под руководством доктора исторических наук профессора Элеоноры Кормышевой обнаружила и приступает к исследованиям уникальной, ранее не известной скальной гробницы. Обнаруженная гробница находится в восточной части некрополя Гизы, в 300 метрах от пирамиды Хеопса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время расчищено небольшое отверстие, через которое в погребальной камере виды остатки деревянного расписного саркофага, целые керамические сосуды (обычно в такие клали припасы, с которыми усопший должен был отправиться в иной мир), а также другие предметы. Сейчас археологи готовятся полностью открыть вход в погребальную камеру.

«Гробница относится к эпохе Древнего царства, к правлению V династии египетских фараонов. На стенах сохранились надписи и рельефы, изображающие хозяина гробницы и его жену за жертвенным столом, а также их статуи в полный рост, высеченные в скале», — приводятся в сообщении слова Кормышевой.