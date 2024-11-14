Российские ученые обнаружили ранее неизвестную древнюю гробницу в 300 м от пирамиды Хеопса
10:20 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ученые из Института востоковедения Российской академии наук обнаружили в Египте, рядом со знаменитыми пирамидами, неизвестную ранее гробницу, возраст которой более 4 тыс. лет, сообщили ТАСС в учреждении.
«Российская экспедиция Института востоковедения РАН под руководством доктора исторических наук профессора Элеоноры Кормышевой обнаружила и приступает к исследованиям уникальной, ранее не известной скальной гробницы. Обнаруженная гробница находится в восточной части некрополя Гизы, в 300 метрах от пирамиды Хеопса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время расчищено небольшое отверстие, через которое в погребальной камере виды остатки деревянного расписного саркофага, целые керамические сосуды (обычно в такие клали припасы, с которыми усопший должен был отправиться в иной мир), а также другие предметы. Сейчас археологи готовятся полностью открыть вход в погребальную камеру.
«Гробница относится к эпохе Древнего царства, к правлению V династии египетских фараонов. На стенах сохранились надписи и рельефы, изображающие хозяина гробницы и его жену за жертвенным столом, а также их статуи в полный рост, высеченные в скале», — приводятся в сообщении слова Кормышевой.
НОВОСТИ
- 10:05 14.11.2024
- Сотрудники ГУР Украины в Сирии будут ликвидированы как пособники террористов — Лаврентьев
- 10:00 14.11.2024
- Байден не отказывается от оскорбительных высказываний в адрес Трампа — Белый дом
- 09:32 14.11.2024
- Заболеваемость сахарным диабетом в РФ носит пандемический характер — эксперт Минздрава
- 09:20 14.11.2024
- ЕС должен показать, что он «не парализован как заяц» избранием Трампа — Боррель
- 09:05 14.11.2024
- Иноагенты получат доступ к рублям на спецсчетах только при отмене своего статуса — Володин
- 09:00 14.11.2024
- Силы ПВО за ночь сбили два БПЛА над Курской и Белгородской областями
- 23:30 13.11.2024
- Трамп назвал имя кандидата на должность госсекретаря США
- 22:00 13.11.2024
- От команды Трампа пока не поступал запрос на телефонный разговор с Путиным - Песков
- 21:30 13.11.2024
- Президент Польши назвал условие, при котором Варшава передаст Киеву свои истребители МиГ-29
- 21:00 13.11.2024
- Джо Байден и Си Цзиньпин проведут встречу во время саммита АТЭС в Лиме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать