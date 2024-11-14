Зал «Зарядье» открыл новый проект с концертной программой для семейной аудитории
17:11 14.11.2024
В «Зарядье» запускают новый проект «Зал «Зарядье» – детям», который объединяет концертные программы для семейной аудитории. По словам главы департамента культуры Алексея Фурсина, каждый месяц в зале «Зарядье» проходит более 10 спектаклей, концертов, музыкальных сказок и других мероприятий, адаптированных для юных слушателей. Кроме того, многие дополнены интерактивными программами в фойе перед началом представлений.
«В рамках отдельного проекта «Зал «Зарядье» – детям» мы будем системно развивать и расширять это направление, ориентированное на наших самых маленьких слушателей», – заявил Фурсин.
Например, 7 и 8 декабря в рамках III Московского зимнего фестиваля «Зарядье» детям покажут симфонический спектакль «Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны», объединяющий буффонаду театра «Странствующие куклы господина Пэжо». Его зрители смогут в интерактивной форме обучиться основам музыкальной грамоты. А 3 января будут исполнены симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк» и литературно-музыкальная композиция «Карнавал животных».
В репертуаре проекта также оперы и концерты, основанные на классических литературных произведениях, входящих в школьную программу. По словам генерального директора Московского концертного зала «Зарядье», художественного руководителя Московского государственного симфонического оркестра Ивана Рудина, концерты для детей – важная составляющая репертуара «Зала Зарядье». «Для нас это большая ответственность за первое знакомство ребёнка с невероятным миром классической музыки, - отметил дирижер. - Радость наблюдать искренние эмоции детей, которые увлечены происходящим на сцене».
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