ВС РФ освободили населенный пункт Степановка в ДНР

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14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Степановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.