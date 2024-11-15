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НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Степановка в ДНР

14:12 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Степановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника освободили населенный пункт Степановка Донецкой Народной Республики», — сообщили в министерстве.

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