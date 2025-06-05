ЦАХАЛ решил не пропускать к побережью Газы судно с Гретой Тунберг на борту — СМИ
17:40 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение не пропускать к побережью сектора Газа судно «Мадлин» с 12 пропалестинскими активистами на борту, среди которых находится шведская экоактивистка Грета Тунберг. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на израильский источник.
По данным издания, судну, чье прибытие в Восточное Средиземноморье ожидается в течение недели, «не будет разрешено приблизиться к сектору Газа или пришвартоваться у его побережья». Газета утверждает, что министр обороны Израиля Исраэль Кац «примет дополнительные решения» по этому вопросу в ближайшее время.
По данным израильской гостелерадиокорпорации Kan, Израиль изначально рассматривал возможность разрешить судну «Мадлин» прибыть в Газу. Как отмечает The Jerusalem Post, в таком случае пропалестинские активисты «застряли бы в секторе Газа», что создало бы прецедент, способный подорвать морскую блокаду сектора. В связи с этим израильские военные приняли решение не пропускать «Мадлин» к побережью палестинского анклава, указывает газета.
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