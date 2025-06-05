Оппозиция в парламенте Чехии потребовали отставки правительства из-за скандала с биткоинами

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционные парламентские политические движения ANO («Акция недовольных граждан») и SPD («Свобода и прямая демократия») потребовали отставки правительства из-за скандала с получением Минюстом биткоинов от осужденного за наркоторговлю. Обсуждение обстоятельств принятия Минюстом в дар биткоинов на сумму 1 млрд крон (около 40 млн евро) вынесено на внеочередное заседание Палаты депутатов (нижней палаты) парламента. Председатель ANO, экс-премьер Андрей Бабиш раскритиковал кабмин и заявил, что настаивает на его отставке также и потому, что была подорвана международная репутация страны. Из-за скандала с поста министра юстиции подал в отставку Павел Блажек.