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Оппозиция в парламенте Чехии потребовали отставки правительства из-за скандала с биткоинами

20:00 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционные парламентские политические движения ANO («Акция недовольных граждан») и SPD («Свобода и прямая демократия») потребовали отставки правительства из-за скандала с получением Минюстом биткоинов от осужденного за наркоторговлю. Обсуждение обстоятельств принятия Минюстом в дар биткоинов на сумму 1 млрд крон (около 40 млн евро) вынесено на внеочередное заседание Палаты депутатов (нижней палаты) парламента. Председатель ANO, экс-премьер Андрей Бабиш раскритиковал кабмин и заявил, что настаивает на его отставке также и потому, что была подорвана международная репутация страны. Из-за скандала с поста министра юстиции подал в отставку Павел Блажек.

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