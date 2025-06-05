Президент Бразилии намерен в течение полугода подписать соглашение между «Меркосур» и Евросоюзом

19:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен в течение полугода добиться окончательного подписания соглашения между Южноамериканским общим рынком («Меркосур») и Евросоюзом, поскольку это станет лучшим ответом на тарифную политику действующей американской администрации. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, отвечая на вопрос о тарифных мерах, которые ранее ввела администрация Дональда Трампа на поставки товаров в страну.