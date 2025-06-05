Генсек НАТО: Мы приняли амбициозные планы увеличения военных возможностей

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе утвердили планы самого значительного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны, сообщил на пресс-конференции по итогам встречи генсек альянса Марк Рютте.

«Мы приняли амбициозные планы увеличения военных возможностей. Туда войдут средства ПВО, танки, системы большой дальности, беспилотники и сухопутные войска. Конечно, для этого странам НАТО нужно значительно повысить свои оборонные расходы», — сказал Рютте.

Он подтвердил, что «внес предложение» к саммиту НАТО в Гааге 24–25 июня поднять порог военных расходов для стран альянса с нынешних 2% ВВП до 5%.