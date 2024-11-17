Рамасвами и Маск планируют быстро разобраться с неэффективными государственными ведомствами
19:30 17.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство эффективности правительства США серьезно сократит государственные расходы, а некоторые ведомства будут вовсе закрыты. Об этом заявил американский предприниматель Вивек Рамасвами, который возглавит новое министерство вместе с миллиардером Илоном Маском.
«Мы ожидаем, что некоторые агентства будут полностью закрыты. Мы ожидаем крупных сокращений в раздутых областях федерального правительства. Мы ожидаем массовых сокращений среди федеральных подрядчиков и тех, от кого федеральному правительству поступают чрезмерно большие счета. Думаю, люди удивятся скорости, с которой мы произведем изменения», — сказал он в эфире телеканала Fox News, добавив, что некоторые ведомства будут перенесены из Вашингтона в другие города.
Рамасвами рассчитывает, что он и Маск успеют завершить свою работу к 4 июля 2026 года, когда будет отмечаться 250-летие принятия Декларации независимости США.
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