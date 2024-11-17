NYT: Байден разрешил наносить удары по территории РФ ракетами ATACMS

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден разрешил наносить удары по территории РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.

Отмечается, что это решение было принято всего за два месяца до смены власти в Вашингтоне и стало «серьезным изменением в политике США». Мнения советников американского лидера в связи с таким шагом разделилось, пишет издание.

Ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР «для защиты ВСУ в Курской области», утверждает The New York Times.