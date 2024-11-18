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На Украине остановила работу Кременчугская ГЭС — СМИ

16:00 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кременчугская ГЭС остановила работу, информация о ее перезапуске не поступала. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источники.

По информации издания, возможно, накануне гидроэлектростанция получила повреждения. 17 ноября в ряде регионов Украины объявлялась воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах.

По информации Минобороны РФ, российские войска 17 ноября нанесли массированный удар по объектам энергетики и газодобычи, используемым для обеспечения работы военно-промышленного комплекса Украины. В большинстве украинских областей был введен режим экстренных отключений электроэнергии. В ряде регионов сообщалось о взрывах, повреждения получили объекты инфраструктуры. 18 ноября в стране действуют стабилизационные отключения.

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