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НОВОСТИ

Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) за восстановление «Нового Херсонеса»

16:12 18.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ опубликован на портале правовых актов.

Награда присуждена за «за большой вклад в возведении музейно-храмового комплекса „Новый Херсонес“, сохранение духовных и культурных традиций», говорится в документе.

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