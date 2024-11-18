Путин наградил митрополита Тихона (Шевкунова) за восстановление «Нового Херсонеса»

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ опубликован на портале правовых актов.

Награда присуждена за «за большой вклад в возведении музейно-храмового комплекса „Новый Херсонес“, сохранение духовных и культурных традиций», говорится в документе.