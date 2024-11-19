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ВСУ ночью нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — МО РФ

16:12 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью ударили по территории Брянской области ракетами ATACMS, 5 из низ сбиты комплексом «Панцирь», еще 1 повреждена, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью в 03:25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты „Атакмс“ американского производства. В результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК „Панцирь“ 5 ракет сбиты, 1 повреждена», — сообщили в Минобороны.

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