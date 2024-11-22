0
0
0
НОВОСТИ

Евросоюз отстал от противника в развитии беспилотных систем — немецкий генерал

12:20 22.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад оказался в опасности из-за наличия у противника самых современных военных технологий, и необходимо информировать население стран — членов НАТО о реальности угрозы и необходимости роста расходов на оборону. Такое мнение выразил инспектор (командующий) сухопутных войск ФРГ генерал-лейтенант Альфонс Майс.

Запад отстал «в смертельной гонке» дронов, приводит его слова газета The Times, по данным которой, «до 90% потерь в некоторых боях» наносят оснащенные оружием беспилотники. Немецкие военные спешат, по словам военачальника, наверстать упущенное. «Нам не удалось сделать в свое время более или менее правильные выводы, и теперь нужно время, чтобы сократить разрыв», — сказал Майс.

Он считает, что ЕС следует активизироваться, чтобы «набрать скорость», с которой сейчас совершенствуются дроны и происходят битвы с их участием. Для сохранения сплоченности альянса Европа должна действовать — «нельзя передать ответственность за обеспечение безопасности другим, и об этом необходимо рассказать населению», указав на необходимость значительного увеличения оборонных расходов, добавил Майс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 22.11.2024
В эти выходные Москву накроет балканский циклон «Каэтано»
0
79
12:00 22.11.2024
Испытание «Орешника» показало способность РФ опередить Запад в принятии ответных мер — FT
0
87
11:32 22.11.2024
Российские гимнастки не смогут выступить на чемпионате мира 2025 года в Бразилии — Винер
0
168
11:20 22.11.2024
Польша производит всего 15-20% боеприпасов, необходимых армии — генерал
0
175
11:05 22.11.2024
МИД КНР призвал к сдержанности после обмена ударами между РФ и Украиной
0
196
11:00 22.11.2024
Российская армия сорвала ВСУ фактически всю кампанию 2025 года — Белоусов
0
221
10:32 22.11.2024
Иран приступил к установке центрифуг трех новых поколений для обогащения урана — ТВ
0
249
10:20 22.11.2024
Белоусов заявил, находясь в зоне СВО, что лучшие части ВСУ перемолоты
0
276
10:05 22.11.2024
Пушилин посетил окрестности Курахова
0
260
10:00 22.11.2024
Американский инвестор заявил о желании купить взорванный «Северный поток-2»
0
310

Возврат к списку