Евросоюз отстал от противника в развитии беспилотных систем — немецкий генерал

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад оказался в опасности из-за наличия у противника самых современных военных технологий, и необходимо информировать население стран — членов НАТО о реальности угрозы и необходимости роста расходов на оборону. Такое мнение выразил инспектор (командующий) сухопутных войск ФРГ генерал-лейтенант Альфонс Майс.

Запад отстал «в смертельной гонке» дронов, приводит его слова газета The Times, по данным которой, «до 90% потерь в некоторых боях» наносят оснащенные оружием беспилотники. Немецкие военные спешат, по словам военачальника, наверстать упущенное. «Нам не удалось сделать в свое время более или менее правильные выводы, и теперь нужно время, чтобы сократить разрыв», — сказал Майс.

Он считает, что ЕС следует активизироваться, чтобы «набрать скорость», с которой сейчас совершенствуются дроны и происходят битвы с их участием. Для сохранения сплоченности альянса Европа должна действовать — «нельзя передать ответственность за обеспечение безопасности другим, и об этом необходимо рассказать населению», указав на необходимость значительного увеличения оборонных расходов, добавил Майс.