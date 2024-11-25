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НОВОСТИ

Армия США при Трампе может уволить всех трансгендеров — The Times

11:20 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация избранного президента США Дональда Трампа может уволить трансгендеров из Вооруженных сил. Об этом сообщила газета The Times.

По ее данным, «уже в первый день возвращения Трампа в Белый дом, 20 января, может быть подписан указ, согласно которому 15 тыс. человек из-за непригодности к службе по состоянию здоровья вынуждены будут покинуть армию». Это произойдет в то время, когда почти все виды ВС испытывают нехватку личного состава, говорится в публикации. В числе уволенных, по сведениям The Times, окажутся и офицеры высокого ранга.

78-летний Трамп настроен, как напоминает издание, против практики «политкорректности» в ВС. По его мнению, некоторые высокопоставленные офицеры зачастую больше заинтересованы «в равенстве и инклюзивности», чем в планировании боевых действий.

Кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет публично выступил против «слабого и женоподобного» руководства в ВС, заявив, что «следующему главнокомандующему придется навести порядок в доме». Он также сказал, что медицинская помощь трансгендерам — это расточительность, которую Пентагон не может себе позволить. Сосредоточение внимания на проблемах, которые затрагивают лишь небольшое количество людей в армии, является примером «транс-безумия», добавил он.

Представители Трампа отказались дать комментарий газете The Times.

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