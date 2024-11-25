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НОВОСТИ

Обвиняемый в госизмене Журавель приговорен по совокупности к 14 годам колонии

17:12 25.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Волгоградский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене Никиту Журавеля, который ранее был осужден за поджог Корана. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

«По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на срок 1 год», — сказали в пресс-службе.

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