Обвиняемый в госизмене Журавель приговорен по совокупности к 14 годам колонии

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Волгоградский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене Никиту Журавеля, который ранее был осужден за поджог Корана. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

«По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на срок 1 год», — сказали в пресс-службе.